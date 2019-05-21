Экс-полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Хави завершил последний матч в своей карьере. Фотографии были опубликованы в Твиттере катарского клуба "Аль-Садд", в котором футболист выступал с 2015 года.

Последний матч, сыгранный 39-летним Хави, был против иранского "Персеполиса" в азиатской Лиге чемпионов (0:2).

Напомним, большую часть своей карьеры Хави играл за "Барсилону", в которой он сыграл 769 матчей и выиграл 25 трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов и восемь побед в чемпионате Испании.

В составе сборной Испании Хави становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы. Ранее полузащитник заявил, что после окончания игровой карьеры станет главным тренером "Аль-Садда".

Фото: twitter.com/AlsaddSC

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