В одном из вейпшопов Канады двое горе-грабителей устроили самое нелепое ограбление года. Запись преступления публикует на своей странице в Facebook издание "Буквы".

Как видно на ролике, преступники, судя по всему, не были знакомы с ассортиментом подобных магазинов, поэтому пытались набрать самых дешевых товаров и прихватили даже пустые коробки, которые стояли на стендах.

При этом злоумышленники даже не взяли с собой никакой сумки, поэтому им пришлось воспользоваться урной, до тех пор, пока у нее не отвались дно. В итоге отчаявшиеся грабители забрали старый ноутбук, но даже не додумались взять лежащую рядом с ним зарядку. Несмотря на то, что они были одеты в довольно яркую одежду, преступникам все же удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что опьяненная наркотиками женщина за рулем авто помогала грабителю скрыться с места преступления.

Также мы писали, что полиция поймала грабителя, который сорвал серьги с прикованной к кровати пенсионерки под Киевом.