В американской Национальной метеорологической службе предупредили жителей двух штатов в центре страны о приближении сверхмощного торнадо в течение ближайших часов. Об этом сообщает CNN.

"Впервые за два года синоптики выдали самое ужасное предупреждение о риске катастрофических торнадо", - отмечает телеканал.

Отмечается, что территория, которой угрожает разрушительная стихия, охватывающая регион техасского выступа (на северо-западе штата Техас), а также штат Оклахома. Именно там шесть лет назад подобная стихия разрушила инфраструктуру и унесла жизни 24 человек.

При этом стихия может угрожать жизни более 2 млн человек. Как сообщили в Центре прогнозирования штормов Национальной метеорологической службы США, опасность достигает пяти уровней и пяти максимальных. В связи с этим специалисты считают, что жизни американских граждан и их собственность находятся под угрозой.

Сообщается, что риск значительных разрушений настолько высок, что местная власть уже прекратила работу учебных заведений в городах Оклахома-Сити и Талсы.

Ранее сообщалось, что на Техас обрушились торнадо. Восемь человек погибли, десятки пропавших без вести.

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