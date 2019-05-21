Финальный эпизод американского телесериала "Игра престолов" посмотрело рекордное количество человек.

Как сообщает The Hollywood Reporter, шестая серия собрала 19,3 млн просмотров в эфирном показе и на платформах BO GO и HBO NOW. По информации журнала, это рекордный показатель не только для самого сериала, но и для телеканала HBO за всю его историю.

Предыдущий рекорд был установлен пятой серией того же сезона. В общей сложности эпизод тогда посмотрели 18,4 млн зрителей.

Однако не все поклонники оказались довольны финальным сезоном саги. Так, многим показалось, что концовка сериала получилась скомканная и скучная, а некоторые подписали петицию с требование переснять весь восьмой сезон.

Ранее мы рассказывали, что звезда "Игры престолов" Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер, отказалась сниматься с бывшим и даже говорить с ним.