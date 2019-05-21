Украинский премьер-министр Владимир Гройсман призвал президента Украины Владимира Зеленского внести кандидатуру нового главы правительства и членов Кабмина. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

"Я считаю, что новоизбранный президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру нового премьера-министра, нового правительства и работать", - сказал он.

Как отметил премьер, данный вопрос Зеленский должен обговорить с лидерами парламентских фракций на ближайшей встрече.

Ранее в понедельник Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку сразу после проведения в среду заседания правительства.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - сказал он

Также мы писали, что опубликовано заявление премьер-министра Гройсмана об отставке.