Правоохранители на КПП "Дитятки" в Киевской области во время проверки автомобиля "ЗАЗ" обнаружили в багажном отделении металлические листы, под которыми был спрятан самодельный тайник. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в понедельник.

Отмечается, что в потайном отделении мужчина пытался вывести из зоны отчуждения 4 пакета с рыбой и 16 металлических труб разного размера без соответствующих на это документов.

Как установили полицейские, правонарушителем оказался 58-летний работник одного из предприятий зоны ЧАЭС.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 267-1 нарушение требований радиационного режима". Полицейские устанавливают происхождение металлических листов, труб и рыбы, которые изъяты в качестве вещественных доказательств. Продолжается следствие.

Фото: kv.npu.gov.ua

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