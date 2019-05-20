Президент Украины Владимир Зеленский, который принес присягу украинскому народу, подписал свой первый указ: "О принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины".

Соответствующий указ №300/2019 размещен на сайте президента.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Напомним, ранее 20 мая министр обороны Полторак подал в отставку.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Гройсман советует Зеленскому не понижать тарифы на коммуналку.

Также мы писали, что в посольстве США пообещали сотрудничество с Зеленским и партнерство с Украиной.