Участница марафона в Кливленде (США, штат Огайо, - Прим. Ред.) Тэйлор Сиипо скончалась от сердечного приступа в возрасте 22 лет.

Об этом в понедельник сообщила Газета.Ru.

По информации источника, девушке стало плохо во время забега. Сиипо скончалась во время госпитализации. Подробности смерти не уточняются из-за политики конфиденциальности.

Известно, что в марафоне принимали участие 15 тыс. человек.

Ранее сообщалось, как кенийский спортсмен, которого не хотели пускать в Украину, победил на марафоне в Харькове.

Еще мы писали, как в Японии бегунья сломала ногу, но доползла до финиша марафона, где ее дисквалифицировали.

После финиша девушку отправили в больницу. Несмотря на все ее усилия, результат ее команды не был засчитан.