Группа народных депутатов Верховной Рады зарегистрировала законопроект, который предусматривает частичную декриминализацию каннабиса.

Согласно данным на сайте парламента, документ зарегистрирован сегодня под номером 10313.

Отмечается, что парламентарии зарегистрировали проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении фундаментального права человека на жизнь. Он предусматривает, что использование марихуаны для медицинских нужд будет декриминализировано.

Инициаторами законопроекта выступили более 100 народных депутатов.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил за легализацию медмарихуаны и предложил создать город с жрицами любви.

Также мы писали, что в конце марта Комитет Рады по правам человека поддержал петицию о легализации в Украине медицинской марихуаны.