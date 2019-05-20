Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что попытка снизить тарифы для населения может привести к серьезному кризису и разрыву международных договоров. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник.

"Что касается тарифов, если бы это было возможно (снижение тарифов – прим.ред) я бы это сделал позавчера. Я думаю, что попытка снижения тарифов может за собой повести серьёзный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса", - сказал он.

По словам премьера, обязательства по ценам на газ были взяты не его правительством, а в 2008 году, и далее переподписывались в последующих годах.

Ранее сообщалось, что Бойко выступил за инаугурацию Зеленского 19 мая и мораторий на повышение тарифов.

Также мы писали, что Бойко посоветовал Зеленскому начать прямые переговоры по Донбассу и снизить тарифы .