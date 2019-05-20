Звезда "Игры престолов" отказалась сниматься с бывшим и даже говорить с ним
Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", попросила создателей сериала распланировать график так, чтобы не пересекаться на площадке с коллегой Джеромом Флинном, который сыграл наемника Бронна.
Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что Хиди и Флинн были парой несколько лет назад, еще до съемок в популярном сериале, но плохо расстались.
По разным сведениям, Лена и Джером встречались с 2004 по 2006 годы. Из-за того, что 45-летняя Лена теперь ненавидит бывшего возлюбленного, она не пожелала видеть его во время работы.
Требования актрисы были настолько жесткими, что 56-летний Флинн не мог находиться с ней в одной комнате или говорить.
Напомним, 20 мая вышла последняя серия "Игры престолов".
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