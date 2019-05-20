Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", попросила создателей сериала распланировать график так, чтобы не пересекаться на площадке с коллегой Джеромом Флинном, который сыграл наемника Бронна.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Хиди и Флинн были парой несколько лет назад, еще до съемок в популярном сериале, но плохо расстались.

По разным сведениям, Лена и Джером встречались с 2004 по 2006 годы. Из-за того, что 45-летняя Лена теперь ненавидит бывшего возлюбленного, она не пожелала видеть его во время работы.

Требования актрисы были настолько жесткими, что 56-летний Флинн не мог находиться с ней в одной комнате или говорить.

Напомним, 20 мая вышла последняя серия "Игры престолов".

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