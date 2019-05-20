Супербыстрая железнодорожный путь длиной 700-900 км через несколько лет соединит страны Вышеградской группы, а именно Венгрию, Словакию, Чехию и Польшу. Об этом пишет сайт Makachevo.net.

Ожидается, что поезда на этой транспортной артерии смогут достичь скорости до 250-350 км/час.

О намерениях представителей стран Вышеградской четверки совместно построить скоростную железную дорогу, соединяющую Будапешт, Братиславу, Брно и Варшаву стало известно еще осенью прошлого года.

В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что сначала будет объявлен тендер на проведение государственных закупок и составления технико-экономического обоснования проекта. Этот процесс будет продолжаться до 2-х лет.

На прошлой неделе стало известно, какие именно фирмы будут работать над реализацией проектом в Венгрии. В частности говорится, что лицензию на разработку предоставлено консорциума, в состав которого входят три фирмы - Utiber Kft, Fomterv Kft и Trenecon Zrt. Разработка проекта будет стоить около 3,5 млн евро.

Согласно планам, железнодорожная линия будет пересекать Дунай и Одер, будут построены многочисленные мосты, тоннели и другие инфраструктурные сооружения. По ожиданиям, она соединит как минимум четыре железнодорожные системы, которые обслуживают города с населением от 250 000 жителей и более. По подсчетам скоростной железной воспользуется ежегодно около полумиллиона пассажиров.

По словам Сийярто, эта железнодорожная линия является лишь одним проектом, который соединит разные страны Европы через Венгрию. Так, в прошлом месяце был подписан контракт на строительство железнодорожной линии Будапешт-Белград. Несмотря на то, что проект уже был втянут в полемику по обвинению в коррупции, ожидается, что он увеличит движение товаров и людей между Венгрией и Балканами.

Предполагается, что поезда на этой линии будут достигать скорости до 160 км/ч.

Ранее сообщалось, что билеты на все поезда в Польшу стали доступны онлайн.

Еще мы писали, что "Укрзализныця" отменила поезда в Москву из двух городов.