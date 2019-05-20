Прокуратура Запорожской области 17 мая передала в суд обвинение водителя грузового автомобиля КамАЗ в совершении ДТП, повлекшего гибель 7 пассажиров микроавтобуса и травмы еще 16 в Запорожской области 10 августа 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.

По данным ведомства, 32-летнего жителя Краматорска Донецкой области обвиняют в том, что 10 августа 2018 года на трассе "Харьков-Симферополь" возле Каменского Васильевского района Запорожской области он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, который вез из Кирилловки (курортный поселок на Азовском море) в Запорожье 21 пассажира.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 7 человек, 5 из которых малолетние дети, погибли, 2 лицам причинены тяжкие телесные повреждения, 9 лицам причинены телесные повреждения средней степени тяжести, 5 лицам - легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, причиной выезда КамАЗа на полосу встречного движения стала неисправность рулевого управления, которую водитель мог обнаружить до выезда в рейс, а также во время движения.

"Во время управления транспортным средством имел техническую возможность выявить неисправность рулевого механизма и отказаться от дальнейшего движения", - передает прокуратура.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение в Васильевский районный суд Запорожской области.

Водителя обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если оно повлекло гибель нескольких лиц), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

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