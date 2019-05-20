Во вторник, 21 мая, на западе Украины и Житомирской областях синоптики обещают грозовые дожди, местами шквальный ветер 15-20 м/с, температура ночью 8...13°, днем 16...21°. В других регионах страны пройдет небольшой кратковременный дождь и только на востоке и большей части юга осадков не предвидится. Об этом сообщают в пресс-службе Укргидрометцентра.

"В западных и Житомирской области 21 мая облачно с прояснениями; грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди, температура ночью 8-13°, днем 16-21°. На остальной территории переменная облачность; небольшой кратковременный дождь, местами гроза, только в восточных и большинства южных областей без осадков, температура ночью 11-16°, на востоке страны местами 7-10°, днем 21-26°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.

22-23 мая в Украине переменная облачность, кратковременные дожди (в северных областях небольшие), местами грозы. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в западных областях 16-21°, 23 мая в южных областях 22-27°.

24-25 мая в Украине кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Температура ночью 9-15°; днем 19-24°, в западных областях 15-20°, 24 мая на юге и востоке страны до 26°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

В столичном регионах 21 мая переменная облачность, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В Киеве ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, по области - небольшой кратковременный дождь (ночью местами), днем местами грозы. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°, по области ночью 11-16°, днем 21-26°.

Скриншот: meteo.gov.ua

22-23 мая в столице также переменная облачность, небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

24-25 мая синоптики также прогнозируют в Киеве кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

Ранее сообщалось, что спасатели предупреждают про резкое ухудшение погоды до опасного уровня в Украине.

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