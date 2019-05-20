По настоянию защиты одного из виновников ДТП в центре Харькова 18 октября 2017 года, Геннадия Дронова, возобновлены следственные действия против экспертов НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса (Харьков).

Об этом рассказал адвокат Дронова Сергей Перепелица, передает "Укринформ".

"Еще 10 мая мы подали в Ленинский райсуд Харькова апелляционую жалобу на постановление следователя Холодногорского отдела ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области о закрытии уголовного производства против работников НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса, которые не смогли определить скорость движения автомобиля Lexus под управлением другой фигурантки дела Елены Зайцевой. 16 мая состоялось судебное заседание по поводу обжалования постановления, однако следователь в суд не явился, материалы уголовного производства не предоставил", - отметил адвокат.

В то же время, по его словам, уже 17 мая прокурор Харьковской местной прокуратуры №1 сам отменил это постановление.

"На сегодня материалы переданы в Следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области для проведения последующего расследования", - добавил Перепелица.

По его словам, пока что защита Дронова о ходе расследования не уведомлена.

Напомним, в январе адвокат Дронова подал заявление в полицию об открытии уголовного производства в отношении экспертов НИИ имени Бокариуса, проводивших автотехнические исследования по делу о ДТП. Тогда же по решению суда было открыто криминальное производство по ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). Расследование поручили Холодногорскому отделу полиции.

По результатам экспертизы в Днепропетровске, скорость автомобиля другой фигурантки дела Елены Зайцевой, которая выехала на красный свет, была 106 км/час. Эксперты же Харьковского НИИ имени Бокариуса указывают, что скорость ее автомобиля была больше 80 км/час. В апреле полиция закрыла производство в связи с тем, что следствие не установило в действиях судебных экспертов признаков уголовного правонарушения.

26 февраля Киевский райсуд Харькова приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10-ти годам лишения свободы каждого и еще к 3-м годам лишения права управления автотранспортом.

18 октября 2017 года в центре Харькова авто Lexus под управлением 20-летней студентки Елены Зайцевой врезалось в автомобиль Volkswagen Tuareg под управлением предпринимателя Геннадия Дронова, который выезжал из переулка, в результате Lexus отбросило на пешеходов. На месте погибли 5 человек, еще одна женщина скончалась в больнице. Шесть человек были тяжело травмированы.