Глава Украины Владимир Зеленский встретился с представителями администрации США и американского Конгресса, которые прилетели в Киев на официальную церемонию инаугурации президента, и обсудил с ними реформы, противодействие российской агрессии, и выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ. "США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", - сказал он.

"Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - добавил глава государства.

Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности.

Президент добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине. "У нас есть очень хороший пример - это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в плане ценностей и прозрачности", - сказал он.

Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

Глава государства также подчеркнул важность дальнейшего комплексного развития украинско-американского стратегического партнерства, прежде всего, путем реализации взаимовыгодных программ сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности.

С американской стороны во встрече приняли участие члены президентской делегации во главе с министром энергетики США Риком Перри - специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

Ранее сообщалось, что Зеленский собирает глав фракций для консультаций по роспуску Рады.

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