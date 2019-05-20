С 19 мая в Украине вступили в силу изменения относительно усиления ответственности за незаконную вырубку лесов, передает Юрлига.

Изменения внесены Законом № 2708 - VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов".

Отмечается, что вдвое повышена административная ответственность за незаконную вырубку, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка, уничтожения или повреждения полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений, уничтожения или повреждения подроста в лесах.

Кроме того, была уменьшена сумма убытка, за причинение которого наступает уголовная ответственность. В предыдущей редакции закона, перемещением в большом размере считалось перемещение лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, а также лесоматериалов необработанных, стоимость которых в одну тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан. Теперь такая стоимость равняется 18 и более НМДГ. А перемещение в особенно большом размере - это стоимость которых в 36 и больше раз превышает НМДГ.

Как отмечает издание, НМДГ равняется не 17 грн, а 50 % размеру прожиточного минимума для работоспособного лица (в расчете на месяц), установленному законом на 1 января отчетного налогового года (налоговая социальная льгота).

Существенным вредом считается такой вред, который в 20 и больше раз НМДГ, или другой существенный вред, нанесенный окружающей естественной среде в части обеспечения эффективной охраны, надлежащей защиты, рационального использования и воссоздания лесов.

К тяжелым последствиям относятся те, которые в 60 и более раз превышают НМДГ.

Ранее сообщалось, что Рада продлила запрет на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на склонах Карпат.

Также мы писали, что Рада ограничила вырубку леса и ужесточила наказание за контрабанду древесины.