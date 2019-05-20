Вашингтон планирует назначить послом в Украине Кори Миллса (Cory L. Mills) - американского военного, который бывал в нашей стране в 2014 году. Еще один вариант, который рассматривается - назначить Миллса на пост спецпредставителя по Украине вместо Курта Волкера.

Об этом "Стране" сообщил источник, близкий к Государственному департаменту США.

Напомним, что нынешнего посланника - Мари Йованович - отозвали в Штаты и больше она в этом статусе в Украину не приедет.

У Кори Миллса есть аккаунт в Linkedin. В описании странички говорится:

"Универсальный профессионал с более чем 20-летним опытом работы в сфере обороны, безопасности и управления логистикой, в том числе более 10 лет опыта работы за рубежом в Ираке, Курдистане, Афганистане, Пакистане, Кении, Украине, Эквадоре и Сомалиленде. Отличный аналитический опыт с анализом ссылок для OSINT (разведка по открытым источникам - ред.) и HUMINT (агентурная разведка - ред.), а также для сбора (также тип разведки - ред.).

У меня есть значительный опыт поддержки проектов Государственного департамента, средств массовой информации... в конфликтных / постконфликтных регионах".

Кори Миллс слева

Говорится, что Миллс допущен к гостайне по линии Госдепартамента США и других правительственных ведомств. Также он является владельцем ряда оружейных компаний во Флориде, Вирджинии и Вашингтоне.

Его компании (ALS Less-Lethal Systems, Pacem Solutions International) поставляют боеприпасы, оружие и военные технологии в Ирак, Афганистан, Малайзию, Конго и Украину.

На его странице указан и опыт работы в Украине. В нашу страну он попал в 2014 году, когда возглавил Pacem Solutions (консалтинг в оборонной сфере). Утверждается, что в этом статусе он осуществлял "консультации по вопросам электоральной безопасности премьер-министра Украины" (видимо, речь об Арсении Яценюке). А также охранял посла США в ходе выборов президента в 2014 году.

В круг его обязанностей также входили консультации по всей Украине, включая Добнасс. По информации источника "Страны", Миллс также занимался тренировками в качестве военного инструктора украинских добробатов в зоне АТО, где и познакомился с главой МВД Арсеном Аваковым.

Источник указывает, что Миллс, по своим политическим взглядам, является убежденным "трампистом".

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