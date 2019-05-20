Известный юрист Андрей Портнов, как и обещал, написал в Госбюро расследований заявление о таких преступлениях бывшего президента Петра Порошенко как причастность к государственной измене, попытка захвата власти и превышение власти и служебных полномочий. Об этом Портнов написал в Telegram и привел текст заявления.

"Друзья, сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий. Этим действием мы приобретаем ряд процессуальных прав, которые используем в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней", - сообщил Портнов. И добавил, что "будет публично информировать" об этом деле.

Фото: t.me/PortnovUA

Напомним, что в первом интервью в Киеве Портнов заявил, что Порошенко будет сидеть.

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