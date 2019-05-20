Кабмин обновил постановление № 302 относительно утверждения образца бланка, техописания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины, передает Юрлига.

Соответствующее постановление № 398 было принято на правительственном заседании 3 апреля 2019 года. Постановление вступит в силу 7 июня 2019 года.

Отмечается, что было урегулирован вопрос оформления и выдачи паспортов гражданина Украины образца 1994 года. Государственная миграционная служба имеет полномочия по выдаче паспорта гражданина Украины образца 1994 года в порядке, который установлен МВД, гражданами Украины, в отношении которых принято судебное решение, вступившее в законную силу, об обязательстве Государственной миграционной службы оформить и выдать такие паспорта.

Ранее сообщалось, что у дочери экс-главы Нацгвардии есть паспорт России, туда ездит и его жена - прокурор.

Также мы писали, что Могерини пообещала изучить вопрос санкций в ответ на раздачу паспортов России на Донбассе.