Райсуд Киевской области приговорил мужчину, который, обманывая покупателей, продавал в интернете несуществующие товары, к 5 годам лишения свободы, освободив его от отбывания назначенного наказания с установлением испытательного срока 3 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что Мироновским отделом Кагарлыкской местной прокуратуры в суде полностью доказана вина мужчины, который несколько лет путем обмана, с использованием электронно – вычислительной техники злоупотребляя доверием завладевал чужим имуществом.

"Обвиняемый, начиная с декабря 2016 года с целью незаконного завладения денежными средствами других граждан, путем их обмана под видом продажи им через Интернет, размещал на веб-ресурсе olx.ua объявления товаров, которых в действительности не имел в наличии и не планировал приобрести для дальнейшей их реализации", - пишет прокуратура. От преступных действий мужчины пострадали 14 граждан, которым нанесен ущерб на общую сумму более 20 тыс. грн.

Приговором Рокитнянского районного суда от 30.04.2019 обвиняемого признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 190 УК Украины, то есть в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного путем незаконных операций с использованием электронно – вычислительной техники, и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив его от отбывания назначенного наказания с установлением испытательного срока 3 года.

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