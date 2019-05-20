Правоохранители в Киеве разоблачили банду преступников, которые обманули граждан на полмиллиона гривен под видом трудоустройства в странах ЕС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Киева в Facebook в понедельник.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4 следователями СВ Днепровского УП ГУНП в городе Киеве и Департаментом борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми НП Украины 20.05.2019 проведен ряд санкционированных обысков, по результатам которых пресечена деятельность преступной группировки, участники которой мошенническим путем завладели денежными средствами граждан под предлогом трудоустройства в странах Европы", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что организовали указанную противоправную деятельность 5 жителей города Киева, а сама деятельность происходила на территории Днепровского и Соломенского районов столицы.

Согласно материалам следствия, с марта 2018 года указанные лица начали предлагать гражданам услуги по трудоустройству в странах скандинавского региона. Однако, после получения авансового платежа никаких действий, направленных на реальное трудоустройство не совершали, а через месяц прекращали свою работу и переезжали в другой офис, где начинали "работу" заново.

На данный момент в уголовном производстве признаны потерпевшими 55 граждан. Сумма причиненного им вреда составляет более 500 тыс. грн.

Кроме того, во время проведения следственных действий в очередном "офисе" злоумышленников правоохранители предупредили завладение денежными средствами еще трех потерпевших.

В настоящее время 5 человек задержаны в порядке В. 208 УПК Украины, им готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст.190 УК Украины, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Органами следствия принимаются меры, направленные на установление всех пострадавших от противоправных действий "мошенников".

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

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