Завтра, 21 мая, на консультациях по досрочному прекращению полномочий Верховной Рады между президентом Украины Владимиром Зеленским и фракционными лидерами парламента, последние предложат изменить закон о выборах со смешанной системы на открытые списки, но при условии снижения проходного барьера. Об этом сообщили "Стране" сразу два представителя разных фракций, которые будут завтра на встрече с Зеленским.

"Есть предложение - мы созываем внеочередное заседание, делаем открытые списки, но снижаем проходной барьер. За это готовы проголосовать мажоритарщики и парламентские партии, у которых сейчас рейтинг ниже, чем у других", - заявил один источник.

Эту же информацию подтвердил второй источник и добавил: "Внеочередное заседание не может состояться раньше четверга, и таким образом, президент не может подписать указ о роспуске раньше четверга".

Ранее "Страна" сообщала, что Тимошенко поддержала роспуск парламента и заявила о готовности сотрудничать с Зеленским.

Также мы писали о том, что в БПП заявили, что готовы к выборам, но намекнули, что роспуск Рады неконституционен.