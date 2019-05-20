Стоимость валюты резко обвалилась в понедельник, 20 мая, когда доллар на межбанке потерял 22 копейки, зафиксировавшись вечером в рамках 6,11-26,15 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Это объяснили двумя ключевыми причинами:

Новой волной покупок иностранными инвестфондами гривневых облигаций внутреннего госзайма. Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ состоится завтра, и иностранцы сегодня к нему готовятся — меняют заведенные доллары на гривну. Налоговым периодом. Бизнесу нужна гривна для расчетов с госбюджетом, потому он активнее конвертирует свою выручку.

"Сегодняшняя утренняя осторожность рынка быстро сдалась под напором валютного предложения, формируемого потребностью в гривне для завершения бюджетных платежей. Политические события и участие в торгах регулятора частично нивелировали ревальвационный тренд", — прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Нацбанк активно раскупал излишек доллара, делал это в два захода: сначала по 26,20 грн./$, а затем по 26,15 грн./$. Каждый раз регулятор выкупал по $20 млн. Совокупно за день — $40 млн.

На фоне межбанка наличный доллар подешевел на 15 копеек. Средняя цена продажи валюты людям оказалась в рамках 26,30-26,50 грн./$. А выкуп "американца" производился в рамках 26,0-26,29 грн./$.

Финансисты рассчитывают на то, что иностранцы продолжат и завтра продавать доллар под ОВГЗ. Потому ждут дальнейшего укрепления гривны.

Нацбанку понравилось постоянно переписывать валютные правила, и он снова это сделал

"21 мая межбанк может открываться в рамках 26,07-26,10 грн./$, и по мере роста продаж от нерезидентов, двигаться в область 26,0 грн./$", — спрогнозировал Юрий Гриненко.

Менее оптимистично настроен Олег Куринной, который ждет завтра торговлю в рамках 26,15-26,25 грн./$.

Ранее сообщалось, что в день инаугурации Зеленского доллар набрал 2 копейки, а евро похудел.

Также мы писали, что курс доллара остановился в последний день недели, но в понедельник банкиры ждут новое подорожание.