Вечером в понедельник, 20 мая, бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что переехал в "прозрачный офис" БПП "Солидарность", где у него прошла встреча с сенатором США Рональдом Джонсоном и американским послом в ЕС Гордоном Сондландом. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал Порошенко.

Фото: Facebook/Петр Порошенко

Как писала "Страна", в понедельник, 20 мая в украинском парламенте состоялось торжественное заседание по случаю инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

При этом, как мы писали, сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, он принял решение распустить Верховную Раду восьмого созыва.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.