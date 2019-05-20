Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили арсенал с крупнокалиберными снарядами в Новоайдарском районе Луганской области.

Об этом передают Украинские новости.

Из тайника, обустроенного на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе, правоохранители изъяли более 270 артиллерийских снарядов ОФ-22 калибра 152 мм и почти 300 подрывников РГМ-2.

Фото: пресс-служба СБУ/ukranews.com/

Как сообщала "Страна", в метро Киева зашел мужчина с двумя гранатами. Правонарушителем оказался 21-летний уроженец Черкасской области, который ранее не имел проблем с законом. Он задержан, а боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

В журнале The New Yorker (США) констатировали, что "после начала АТО Украина превратилась в оружейный супермаркет".