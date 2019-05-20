Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что намерен принять участие в выборах президента страны в 2024 году.

"И да, я постараюсь принять участие в следующих президентских выборах", - сказал Порошенко. Также он подчеркнул, что готов помочь советом Владимиру Зеленскому.

Он добавил, что его президентские амбиции связаны не с попыткой как можно дольше удержаться у власти, а чтобы "не потерять достигнутое" при его сроке".

Как сообщала "Страна", Гройсман подает в отставку с поста премьера и идет на выборы. Гройсман вряд ли со среды уже перестанет быть премьером. Главу Кабмина увольняет Верховная Рада. И, если она его не уволит, то Гройсман и дальше будет работать - вплоть до перезагрузки парламента.

Напомним, что в "Батькивщине" спрогнозировали высокую явку избирателей, заинтересованных в исходе досрочных парламентских выборов.