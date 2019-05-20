В посольстве США пообещали сотрудничество с Зеленским и партнерство с Украиной
Правительство США планирует поддерживать тесные партнерские отношения с новым главой Украины Владимиром Зеленским после того, как он официально вступил в должность.
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, которое было обнародовано в понедельник, 20 мая.
"Поздравляем президента Зеленского с инаугурацией! Соединенные Штаты ожидают иметь с ним тесные партнерские отношения для продвижения партнерства между Украиной и США", - говорится в заявлении.
"Сегодня министр энергетики США Рик Перри и другие должностные лица США приняли участие в двусторонней встрече, они подтвердили стремление США к сотрудничеству с президентом Зеленским и народом Украины в поддержке евроатлантических реформ в Украине", - добавили в посольстве.
Скриншот: Twitter/U.S. Embassy Kyiv
Во встрече также принял участие спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Ранее сообщалось, что Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией.
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