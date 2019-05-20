Правительство США планирует поддерживать тесные партнерские отношения с новым главой Украины Владимиром Зеленским после того, как он официально вступил в должность.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, которое было обнародовано в понедельник, 20 мая.

"Поздравляем президента Зеленского с инаугурацией! Соединенные Штаты ожидают иметь с ним тесные партнерские отношения для продвижения партнерства между Украиной и США", - говорится в заявлении.

"Сегодня министр энергетики США Рик Перри и другие должностные лица США приняли участие в двусторонней встрече, они подтвердили стремление США к сотрудничеству с президентом Зеленским и народом Украины в поддержке евроатлантических реформ в Украине", - добавили в посольстве.

Скриншот: Twitter/U.S. Embassy Kyiv

Во встрече также принял участие спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Ранее сообщалось, что Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией.

Также мы писали, что Меркель поздравила Зеленского с инаугурацией, но не сказала, когда будет встреча.