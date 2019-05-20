Опубликовано фото голодной чернобыльской лисы на дороге в зоне отчуждения
В понедельник, 20 мая, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС показали фото проголодавшейся лисицы, которая стоит посреди асфальтированной дороги.
Снимок опубликован на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в социальной сети Facebook.
"..когда ты голоден и видишь бутерброд", - подписали фото сотрудники госагентства.
Фото: Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження
До этого в чернобыльской зоне отчуждения напомнили о том, что весна продлится еще 15 дней и показали фотографии удивительных, застывших во времени пейзажей города, в котором когда-то кипела жизнь, а теперь над ними властвует лишь природа.
Также мы писали, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС показали застывшее во времени колесо обозрения на фоне цветущей природы.