В понедельник, 20 мая, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС показали фото проголодавшейся лисицы, которая стоит посреди асфальтированной дороги.

Снимок опубликован на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в социальной сети Facebook.

"..когда ты голоден и видишь бутерброд", - подписали фото сотрудники госагентства.

Фото: Facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

До этого в чернобыльской зоне отчуждения напомнили о том, что весна продлится еще 15 дней и показали фотографии удивительных, застывших во времени пейзажей города, в котором когда-то кипела жизнь, а теперь над ними властвует лишь природа.

Также мы писали, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС показали застывшее во времени колесо обозрения на фоне цветущей природы.