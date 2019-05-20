Полиция взяла под охрану бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича, известного юриста Андрея Портнова. Об этом он сказал в интервью телеканалу NewsОne.

"Я чувствую себя в безопасности. Я заранее обратился к соответствующим организациям в связи с постоянными угрозами, которые мне поступали. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции, и мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим оружием", - сообщил он. Портнов отметил, что не опасается за свою жизнь и спокойно передвигается по Киеву.

Напомним, Генеральная прокуратура отказалась закрыть все уголовные производства против Портнова. Однако, 20 февраля Печерский районный суд Киева установил для ГПУ срок в 1 месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении Портнова.

В частности, речь идет об уголовных производствах, открытых по факту возможного незаконного обогащения экс-замглавы Администрации, а также по факту угрозы со стороны Портнова в адрес экс-депутата Верховной Рады от Партии регионов Инны Богословской.

Ранее "Страна" сообщала, что 19 мая Портнов вернулся в Украину.

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