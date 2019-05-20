Официальный YouTube-канал Владимира Зеленского присвоил себе права на общедоступное видео инаугурации нового президента, которое использовали сегодня десятки СМИ.

И теперь все доходы от монетизации этого видео на YouTube достаются команде Зеленского - и неважно, на чьем канале оно транслируется.

Об этом написала в Facebook журналист "Страны" Олеся Медведева (Olesya Medvedeva), которая ведет видеоблог "Ясно.Понятно".

"Некрасиво начинать с такого, "Команда Зеленского"!

Все каналы брали видео-трансляцию инаугурации с одного источника, который эту трансляцию раздавал. Далее, каждый канал брендировал своими плашками, оформляли это видео и выпускал в эфир. Это уже считается их контент, потому как источник общедоступный.

После показа на ТВ загружали на свои Ютуб-каналы.

Что происходит дальше?

Приходит это: канал, который указан на сайте Зеленского https://ze2019.com/, то есть официальный канал Зе-команды.

Заявляет, что он правообладатель этого контента, выставляя страйк. И переключает на себя монетизацию видео, то доход от рекламы.

Сегодня с этой проблемой столкнулись многие ТВ каналы Украины. Сам Зеленский часто говорил что СМИ не должны зависеть ни от кого, а иметь независимый источник финансирования, при этом отнимая независимый источник дохода.

Это очень некрасиво".

Также Олеся опубликовала скриншот с Ютуб-канала "Страны", где видно, что все доходы с ролика теперь направляются команде Зеленского.

Сегодня, 20 мая, в Киеве прошла инауграция Владимира Зеленского. Он официально стал президентом Украины.

Во время своей речи с трибуны Рады он объявил, что распускает парламент.