Официальный YouTube-канал Владимира Зеленского присвоил себе права на общедоступное видео инаугурации нового президента, которое использовали сегодня десятки СМИ.

И теперь все доходы от монетизации этого видео на YouTube достаются команде Зеленского - и неважно, на чьем канале оно транслируется. 

Об этом написала в Facebook журналист "Страны" Олеся Медведева (Olesya Medvedeva), которая ведет видеоблог "Ясно.Понятно".  

"Некрасиво начинать с такого, "Команда Зеленского"!

Все каналы брали видео-трансляцию инаугурации с одного источника, который эту трансляцию раздавал. Далее, каждый канал брендировал своими плашками, оформляли это видео и выпускал в эфир. Это уже считается их контент, потому как источник общедоступный. 

После показа на ТВ загружали на свои Ютуб-каналы. 

Что происходит дальше? 

Приходит это: канал, который указан на сайте Зеленского https://ze2019.com/, то есть официальный канал Зе-команды. 

Заявляет, что он правообладатель этого контента, выставляя страйк. И переключает на себя монетизацию видео, то доход от рекламы.

Сегодня с этой проблемой столкнулись многие ТВ каналы Украины. Сам Зеленский часто говорил что СМИ не должны зависеть ни от кого, а иметь независимый источник финансирования, при этом отнимая независимый источник дохода.

Это очень некрасиво".

Также Олеся опубликовала скриншот с Ютуб-канала "Страны", где видно, что все доходы с ролика теперь направляются команде Зеленского. 

Сегодня, 20 мая, в Киеве прошла инауграция Владимира Зеленского. Он официально стал президентом Украины.

Во время своей речи с трибуны Рады он объявил, что распускает парламент

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