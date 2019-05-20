В сети появилось заявление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана, написанное премьером на Верховную Раду. Его опубликовал пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук в Facebook.

"Только что на брифинге премьер заявил, что "не держится за свое кресло". Вот его заявление" - написал он.

Фото: facebook.com

На брифинге Гройсман отметил, что во время своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский сказал, что правительство должно сложить свои полномочия. "Я думаю, что вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед вновь избранным Президентом. Вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения очередного заседания правительства в среду", - сказал Гройсман.

Он считает, что за три года правительству под его руководством удалось сделать немало, адекватно реагировать на те риски, которые стояли перед КМУ. "Мы не допустили никакого кризиса, никаких проблем, которые бы несли угрозу для нашей государственности, для Украины в целом", - подчеркнул глава правительства. Гройсман отметил, что сейчас Украина находится в нормальном состоянии. "Валютные резервы страны - более 20 млрд долларов. Мы имеем на едином казначейском счете 57 млрд грн. За это время нам удалось принять ряд фундаментальных решений", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман подает в отставку с поста премьера и идет на выборы.

Также читайте о том, что названа причина ухода Гройсмана в отставку.