В партии "Народный фронт" назвали заявление президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента - "исключительно политическим решением" и "не имеющим ничего общего ни с правом, ни с Конституцией". Об этом сообщает пресс-служба "НФ".

"Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах.

В инаугурационной речи не было ничего о плане изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду. Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: nfront.org.ua

Как сообщала "Страна", Юрий Бойко поддержал досрочный роспуск Верховной Рады. Лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" сообщил, что его политическая сила готова.

Напомним, что в "Оппозиционной платформе" уже подготовили обращение в Конституционный суд по закону о тотальной украинизации.