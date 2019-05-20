Представители общественной организации "Реанимационный пакет реформ" заявли, что оснований проводить досрочные выборы нет. Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 20 мая.

Отметим, что среди учредителей РПР есть организация Transparensy International Украина, чей руководитель Ярослав Юрчишин входит в команду Святослава Вакарчука.

Вакарчуку досрочные выборы не выгодны, поскольку его партия "Голос" может не успеть набрать рейтинг для преодоления проходного барьера в Раду.

В "Пакете реформ" называют три основания для роспуска Рады:

в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 этой Конституции; в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета Министров Украины; в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

В то же время с 27 мая, в соответствии с частью пятой статьи 90 КУ, полномочия парламента VIII созыва не могут быть досрочно прекращены, поскольку Конституция запрещает это делать в последние 6 месяцев срока полномочий Парламента.

В соответствии с принципом юридической определенности последние 6 месяцев считаются от конституционно установленного срока полномочий парламента - 5 лет (часть первая статьи 76 КУ). Верховная Рада VIII созыва приобрела полномочий 27 ноября 2014, следовательно, последний день возможного досрочного прекращения полномочий парламента - 27 мая 2019.

Учитывая это президент Зеленский, при наличии конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий ВРУ имеет право распустить Верховную Раду Украины с момента вступления в должность 20 мая по 27 мая, то есть до момента, когда это право уже не может быть реализовано.

Очевидно, что единственным очевидным случаем для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины может быть отсутствие парламентского большинства и неспособность парламента создать новое течение месяца с момента прекращения его существования. Председатель Верховной Рады Украины объявил о прекращении деятельности парламентского большинства 17 мая.

"Итак, до 16 июня Верховная Рада Украины имеет время для формирования нового парламентского большинства, а у Президента появится конституционное основание для прекращения полномочий парламента VIII созыва только после 16 июня и при несоздании такого большинства. Правда, такое основание для роспуска не может быть реализовано из-за ограничения права роспуска за 6 месяцев до окончания срока полномочий Верховной Рады Украины" - говорится в заявлении РПР.

Ранее сообщалось, что в ЕС прокомментировали роспуск парламента в Украине.

Также мы писали, что Тимошенко поддержала роспуск парламента и заявила о готовности сотрудничать с Зеленским.