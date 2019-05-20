В Украине с начала 2019 года корью заболели около пятидесяти тысяч человек. Из них 26 048 - дети. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, с 9 по 16 мая 2019 года корью заболело 1,935 тыс. человек, в том числе 900 детей.

За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (358 больных, из них 93 ребенка), Киевской (138/64), Тернопольской (119/76), Львовской (112/80) областях и Киеве (208/92).

Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

Вскоре в Хмельницкой области начнется кампания по повышению уровня вакцинации среди детей. Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 8 мая 2019 года в Украине было более 929,5 тыс. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Как сообщала "Страна", количество заболевших корью украинцев всего за неделю выросло на 63%. Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (389 больных, из них 101 ребенок), Тернопольской (212/148), Хмельницкой (198/120), Киевской (190/93) областях и в Киеве (177/89). Отметим, что в середине мая Украину неожиданно накрыло новой волной гриппа.

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