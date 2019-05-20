Президент Украины Владимир Зеленский пригласил фракционных лидеров парламента для проведения консультаций по досрочному прекращению полномочий Верховной Рады 8-го созыва на утро 21 мая. Об этом сообщил глава Радикальной партии и фракции в Раде Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

"Президент Зеленский пригласил меня на консультации о роспуске Рады. Конституционных оснований для роспуска Рады нет. Это чисто политическое решение. Но мы идем на досрочные выборы, потому что этого ожидает общество. Однако, чтобы украинцы опять не были обмануты - надо немедленно изменить избирательный закон, отменив мажоритарку как главный источник политической коррупции", - написал он.

Скриншот: Facebook/Олег Ляшко

Согласно опубликованному депутатом фото документа, консультации Зеленский намерен провести во вторник, 21 мая, в 10:00 в Администрации Президента.

При этом как на причину для проведения консультации по роспуску парламента Президент ссылается на ч. 3 статьи 90 Конституции (Президент имеет право досрочно распустить парламент, если в течении 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться).

Также, согласно ст. 90 Конституции, решение о досрочном прекращении полномочий парламента принимается Президентом после консультаций с председателем Рады, его заместителями и главами депутатских фракций.

Фото: Facebook/Олег Ляшко

Ранее сообщалось, что Зеленский и Ляшко устроили в Раде дуэль жгучих взглядов. Фото.

Также мы писали, что Тимошенко поддержала роспуск парламента и заявила о готовности сотрудничать с Зеленским.