Курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,1375 гривен
В понедельник, 20 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,1375 грн/$1 с 26,355 грн/$1 в пятницу, 17 мая. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,12-26,1550 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 20 мая укрепился до 26,2285 грн/$1 с 26,37 грн/$1.
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 21 мая 2019 года. По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 16 мая составил 339,2 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $294,6 млн.
Наименование валюты официальный курс:
- 100 австралийских долларов 1812.8228
- 100 азербайджанских манат 1541.3468
- 10 белорусских рублей 125.8605
- 100 болгарских лев 1496.1025
- 1000 вона 21.9491
- 100 гонконгских долларов 333.8137
- 100 датских крон 391.8101
- 10 российских рублей 4.0632
- 100 долларов США 2620.2895
- 100 ЕВРО 2926.0773
- 100 египетских фунтов 154.4900
- 1000 йен 238.5324
- 100 польских злотых 680.9899
- 1000 индийских рупий 376.1702
- 1000 иранских риалов 0.6239
- 100 канадских долларов 1950.7182
- 100 кун 393.9890
- 100 мексиканских песо 137.1247
- 100 молдовских лей 146.0325
- 100 новых израильских шекелей 733.7021
- 100 новозеландских долларов 1714.0632
- 100 норвежских крон 298.6464
- 100 ренд 182.4329
- 100 румынских лей 614.7609
- 10000 рупий 18.0993
- 100 саудовских реал 698.7439
- 100 сингапурских долларов 1904.2544
- 100 SDR - специальные права заимствований 3611.1740
- 100 тенге 6.9155
- 100 турецких лир 434.6843
- 1000 форинтов 89.8203
- 100 фунтов стерлингов 3339.5084
- 100 чешских крон 113.5635
- 100 шведских крон 271.7685
- 100 швейцарских франков 2597.9555
- 100 юаней женьминьби (Китай) 378.8881
Как сообщала "Страна", украинская гривня укрепилась на межбанковских торгах после майских праздников. Отметим, что НБУ повысил лимит на вывод дивидендов с 7 до 12 миллионов евро.
К концу 2019 года рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение украинской гривни до 32 за доллар. Потребности Украины во внешнем финансировании высоки и в дальнейшем будут только возрастать вследствие погашения в 2019 году внешних облигаций на $1,7 млрд, в 2020 году - на $2,4 млрд.