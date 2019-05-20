В понедельник, 20 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,1375 грн/$1 с 26,355 грн/$1 в пятницу, 17 мая. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,12-26,1550 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 20 мая укрепился до 26,2285 грн/$1 с 26,37 грн/$1.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 21 мая 2019 года. По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 16 мая составил 339,2 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $294,6 млн.

Наименование валюты официальный курс:

100 австралийских долларов 1812.8228

100 азербайджанских манат 1541.3468

10 белорусских рублей 125.8605

100 болгарских лев 1496.1025

1000 вона 21.9491

100 гонконгских долларов 333.8137

100 датских крон 391.8101

10 российских рублей 4.0632

100 долларов США 2620.2895

2620.2895 100 ЕВРО 2926.0773

2926.0773 100 египетских фунтов 154.4900

1000 йен 238.5324

100 польских злотых 680.9899

1000 индийских рупий 376.1702

1000 иранских риалов 0.6239

100 канадских долларов 1950.7182

100 кун 393.9890

100 мексиканских песо 137.1247

100 молдовских лей 146.0325

100 новых израильских шекелей 733.7021

100 новозеландских долларов 1714.0632

100 норвежских крон 298.6464

100 ренд 182.4329

100 румынских лей 614.7609

10000 рупий 18.0993

100 саудовских реал 698.7439

100 сингапурских долларов 1904.2544

100 SDR - специальные права заимствований 3611.1740

100 тенге 6.9155

100 турецких лир 434.6843

1000 форинтов 89.8203

100 фунтов стерлингов 3339.5084

100 чешских крон 113.5635

100 шведских крон 271.7685

100 швейцарских франков 2597.9555

100 юаней женьминьби (Китай) 378.8881

Как сообщала "Страна", украинская гривня укрепилась на межбанковских торгах после майских праздников. Отметим, что НБУ повысил лимит на вывод дивидендов с 7 до 12 миллионов евро.

К концу 2019 года рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение украинской гривни до 32 за доллар. Потребности Украины во внешнем финансировании высоки и в дальнейшем будут только возрастать вследствие погашения в 2019 году внешних облигаций на $1,7 млрд, в 2020 году - на $2,4 млрд.