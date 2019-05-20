Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Международный розыск одного из организаторов нападения, которое повлекло за собой смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован! Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня, 20.05.2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила она.

Постановление вступит в силу через 5 дней. После вступления решения в силу Генеральной прокуратурой будет представлен экстрадиционный пакет документов для Национального бюро Интерпола Украины. После этого Левин будет объявлен в международный розыск Интерпола.

Фото: facebook.com

По версии следствия Алексей Левин является ключевой фигурой в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. 4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину в причастности к убийству Гандзюк. Он выехал из Украины в Доминиканскую Республику в тот же день, когда полиция задержала первых подозреваемых по делу.

По словам Луценко, ранее Левин уже был судим. Его судили вместе с отцом, отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.

Напомним, что в полусотне городов Украины активисты потребовали расследовать убийство Гандзюк.

Также читайте о том, что суд в Херсоне отменил переименование улицы в честь Екатерины Гандзюк.