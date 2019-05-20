Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который сегодня объявил об уходе в отставку, рассчитывал на сотрудничество с Зеленским, однако после инаугурации понял, что ничего не выйдет. Об этом "Стране" рассказал политолог Руслан Бортник в понедельник, 20 мая.

"Он надеялся, что удастся сотрудничать с Зеленским, и как-то договориться, но после инаугурации стало понятно, что это невозможно. Гройсман не хочет стать козлом отпущения, на которого Зеленский спустит всех собак и повесит все грехи. Он пытается сохранить политическое лицо, чтобы оставить за собой хоть какие-то политические перспективы. Правительство блокировать досрочные выборы не будет", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник

Напомним, Гройсман заявил, что подает в отставку со среды, 22 мая.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, решение это он принял после того, как Зеленский в Раде призвал Кабмин написать заявления об отставке.

"Президент сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность за все, что произойдет дальше", - сказал Гройсман.

Как ранее писала "Страна", сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На церемонии инаугурации, которая прошла в Верховной Раде, он зачитал присягу и получил символы президентской власти.

Также мы писали, что Тимошенко поддержала роспуск парламента и заявила о готовности сотрудничать с Зеленским.