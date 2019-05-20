Защита Станислава Шевчука, которого неделю назад уволили с должности судьи Конституционного суда (КС) и отстранили от руководства КС, завтра, 21 мая, подает в Окружной админсуд Киева иск об отмене соответствующих документов КС. Об этом адвокат Андрей Федур написал в Facebook.

"Уже завтра будет подан иск о признании постановления Конституционного Суда Украины об увольнении Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи КС Украины незаконным, об отмене ее и восстановлении в должности Судьи и Председателя Суда", - сообщил он.

Также он анонсировал 21 мая в 12:00 возле здания Окружного административного суда (г. Киев, ул. Петра Болбочана, 8) брифинг по этому поводу, на котором Федур планирует сообщить о деталях дела и возможных перспективах.

Фото: facebook.com

Напомним, что 14 мая Главу Конституционного суда Украины (КС) Станислава Шевчука голосами 12 судей лишили статуса судьи. Таким образом, он потерял статус главы суда. Вместо него избрана главой КСУ судья Наталья Шаптала, которая проходит по уголовному делу об узурпации власти Януковичем (за голосование за возвращение Конституции 1996 года).

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Также напомним о том, что советник Зеленского Руслан Стефанчук поддержал уволенного с поста главы КСУ Шевчука.