В АО "Укртранснафти" 20 мая возобновили транзит нефти в ЕС, однако затем временно приостановили его в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции.

"20 мая в 00.00 часов АО "Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" (газопровода - Прим.Ред.) графиком возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тыс. тонн нефти в направлении ЕС и приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции. В то же время от АО "MOL" получено сообщение о технических проблемах на их стороне", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сообщается, что в "Укртранснафте" восстановят перекачку сырья по нефтепроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть.

Ранее компания планировала возобновить транзит нефти в ЕС с 20 мая в штатном режиме. В соответствии с запланированными мероприятиями, европейские нефтетранспортные компании до 20 мая проводили подготовительные работы по восстановлению транзита, связанные с приемом нефти с повышенным содержанием хлорорганики в собственные резервуарные парки.

Фото: facebook.com/ukrtransnafta

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