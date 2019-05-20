Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку со среды, 22 мая.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Премьер заявил, что решение это он принял после того, как Зеленский в Раде призвал Кабмин написать заявления об оставке.

"Президент сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность за все, что произойдет дальше", - сказал Гройсман.

"Я глубоко убежден в том, что мы еще много сделаем в будущем, и в новом парламенте я вместе со своими единомышленниками сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешнее", - заявил он.

В начале своего короткого выступления Гройсман сообщил, что пытался выстроить с Зеленским последовательность действий на предстоящие парламентские выборы. Но президент пошел своим путем. И поэтому премьер решил покинуть свой пост.

Отметим, что Гройсман вряд ли со среды уже перестанет быть премьером. Главу Кабмина увольняет Верховная Рада. И, если она его не уволит, то Гройсман и дальше будет работать - вплоть до перезагрузки парламента.

Впрочем, если даже уволит - то Гройсман до назначения нового премьера останется в статусе и.о.

Также статья 115 Конституции говорит о том, что с увольнением премьера должен уйти весь Кабмин. Который впрочем проработает в любом случае до конца выборов.

Эксперты считают, что Гройсман не хочет становиться козлом отпущения за все проблемы в стране.

"Он надеялся, что удастся сотрудничать с Зеленским, и как-то договориться, но после инаугурации стало понятно, что это невозможно. Гройсман не хочет стать козлом отпущения, на которого Зеленский спустит всех собак и повесит все грехи. Он пытается сохранить политическое лицо, чтобы оставить за собой хоть какие-то политические перспективы. Правительство блокировать досрочные выборы не будет", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Новость обновляется..