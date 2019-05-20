Новый президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой называть его по имени. Об этом он заявил, когда шел к Администрации президента, передает Укринформ.

"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто - Владимир", - обратился он отвечая на выкрики его поклонников.

Как писала "Страна", в понедельник, 20 мая в украинском парламенте состоялось торжественное заседание по случаю инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

При этом, как мы писали, сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, он принял решение распустить Верховную Раду восьмого созыва.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.