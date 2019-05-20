Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев приехал в Администрацию Президента Украины на улице Банковой в Киеве. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Коболев прибыл в АП в понедельник, 20 мая, около 15:30. На просьбу прокомментировать его визит, Коболев сказал: "Я сейчас ничего не комментирую". Глава НАК вошел в здание администрации через боковой вход.

До этого олигарх Игорь Коломойский в интервью заявил, что Андрей Коболев достоин того, чтобы стать премьер министром.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Нафтогазе" заявили, что Россия отказалась от проведения трехсторонних газовых переговоров в мае.

Также мы писали о том, что суд лишил Гройсмана права назначать и увольнять главу "Нафтогаза".