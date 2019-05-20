Прокуратура обжаловала в Киевском апелляционном суде постановление Днепровского райсуда относительно досрочного снятия судимости с бывшего нардепа от "Батькивщины" Виктора Лозинского. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Киевская местная прокуратура №4 обжаловала в Киевском апелляционном суде постановление Днепровского райсуда относительно досрочного снятия судимости с бывшего депутата Верховной Рады Лозинского, приговоренного в 2013 году к 10 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время заседания суда не была должным образом проверена информация о том, как указанное лицо доказало свое исправление.

Ходатайство стороны защиты не содержало характеристик по месту жительства, работы или органов, осуществляющих надзор за лицом, имеющим судимость, тносительно его поведения и реального исправления. Также не были предоставлены данные о возмещении причиненного преступлением вреда и документов о поведении осужденного во время условно-досрочного освобождения, в частности о совершении или несовершения новых уголовных преступлений.

Указанные обстоятельства вообще не были рассмотрены и исследованы в судебном заседании, отмечают в прокуратуре. Согласно постановлению Днепровского райсуда столицы от 6 мая 2019 года, с бывшего народного депутата Виктора Лозинского была снята судимость.

Как отмечается в материалах суда, со дня, когда Лозинского досрочно освободили от отбывания наказания, прошло более трех лет - то есть, более чем половина срока погашения судимости за совершение тяжкого преступления, к которому относится наиболее тяжкое из совершенных им преступлений. "Данные, что срок погашения судимости прерывался, отсутствуют", - говорится в постановлении суда.

Лозинский просил снять с него судимость, обратившись в суд с соответствующим заявлением. В ней экс-нардеп, в частности, отметил, что хотя Законом Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» № 1698-VІІ были внесены изменения в ст. 91 УК Украины относительно запрета снятия судимостей до окончания определенных ст.89 УК Украины сроков в случаях осуждения за умышленные тяжкие, особо тяжкие и коррупционные преступления, однако он имеет право на досрочное снятие судимости, поскольку положения ч. 2 ст. 91 УК Украины, ухудшающие его положение, на него не распространяются, поскольку не имеют обратного действия во времени.

В июне 2009 года бывший народный депутат от БЮТ Виктор Лозинский убил жителя Кировоградской области Валерия Олийныка на охоте, нанеся ему множественные тяжелые травмы за то, что человек зашел в его угодья.

В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам тюрьмы, признав виновным в убийстве Олийныка. Однако позднее приговор смягчили. Сначала Апелляционный суд Киева исключил из дела эпизод, в котором депутат добивал жертву автомобилем, и сократил ему срок на год, оставив 14 лет. Впоследствии Высший специализированный суд переквалифицировал обвинение Лозинскому из статьи умышленное убийство на причинение тяжких телесных повреждений. В итоге срок экс-депутату сократили до 10 лет.

25 февраля 2016 года Бориспольский районный суд Киевской области решил применить условно-досрочное освобождение к Лозинскому.

7 апреля 2016 года Лозинский вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

Как сообщала "Страна", суд досрочно снял судимость с экс-нардепа Лозинского, осужденного за убийство. Лозинский отметил, что хоть действующим законодательством и запрещается досрочное снятие судимости с осужденных за тяжкие преступления, но он не может подпадать под эту норму, так как она не имеет обратного действия во времени и была принята позже, чем он получил приговор суда.

Отметим, что суд Киева отменил постановление Кабмина о проверках Гоструда.