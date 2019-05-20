В понедельник, 20 мая, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о том, что нужно делать при контакте с человеком, который белен корью. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам медика, прежде всего нужно не паниковать, не заниматься самолечением и соблюдать ряд правил.

Супрун отметила, что люди, находившиеся в прямом контакте с источником инфекции, то есть с человеком, больным корью, считаются контактными лицами, члены их семей-нет. К примеру, если в классе ребенка кто-то заболел корью, то ребенок считается контактным, а мать, отец, брат, сестра и другие члены семьи — нет.

"Корь быстро передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть вдыхание мельчайших капель слизи, которые попали в воздух при чихании, кашле или разговоре больного. То есть общение и пребывание в одном помещении с больным корью — это прямой контакт. Более того, вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение", - пишет и.о. министра.

Как действовать в случае контакта с больным корью взрослым:

Первое и главное: вакцинироваться как можно быстрее. Любые возрастные ограничения для вакцинации отменены — сделать прививку бесплатно могут и дети, и взрослые любого возраста. Обратитесь к своему семейному врачу, терапевту или педиатру как можно скорее. Если статус контактного лица и отсутствие иммунитета против кори подтверждается, то получить прививку против кори нужно как можно раньше. Лучше всего в первые три дня от момента контакта. Сейчас прививку можно сделать только в коммунальных учреждениях здравоохранения. Но уже с лета безвозмездно вакцинироваться можно будет и в частных медицинских учреждениях, и врачей-Фопов, которые заключили договор с НСЗУ.

При этом, как подчеркнула Супрун, вирус кори наиболее опасен для окружающих с момента появления первых симптомов у больного до окончания периода высыпания. Человек становится заразным примерно через 10 дней после инфицирования.

Как действовать в случае, если контактным лицом является ребенок:

Ребенок до 1 года.

Дети такого возраста еще не имеют прививки против кори (первая вакцина против кори по Календарю в 12 месяцев). Поэтому нужно немедленно обратиться к семейному врачу или педиатру и сделать прививку. МИНЗДРАВ Украины своим приказом позволил вакцинировать детей от 6 месяцев, если они контактировали с больным корью.

Ребенок 1-5 лет.

▪ Если не был привит против кори: немедленно обратиться к семейному врачу или педиатру, получить 1 дозу КПК как можно скорее — желательно в первые три дня (72 часа) от момента контакта.

▪ Если прошло более 72 часов от контакта, прививки все равно рекомендуется, это может облегчить течение болезни.

▪ Если ребенок уже имеет одну прививку против кори нужно просто сообщить врачу о контакте. Одна доза вакцины КПК защищает от заболевания до 6 лет.

Ребенок от 6 лет и старше.

▪ Если не был привит против кори — немедленно обратиться к семейному врачу или педиатру, получить 1 дозу КПК в первые три дня (72 часов) от момента контакта. Затем, не раньше чем через месяц — получить вторую дозу вакцины КПК.

▪ Если имеет 1 прививку против кори — немедленно обратиться к семейному врачу или педиатру, получить вторую дозу КПК как можно быстрее, желательно в первые три дня с момента контакта.

▪ Если имеет 2 прививки против кори нужно просто сообщить врачу, но считается, что две дозы УПК дают защиту от болезни.

"В случае, если вы не помните, делали ли ребенку прививки КПК и не имеете документальных подтверждений, нужно немедленно обратиться к семейному врачу или педиатру. Ребенка нужно вакцинировать. Помните, прививка — единственный действенный способ защититься от кори" - говорить Супрун.

Также она напомнила, что все области Украины полностью обеспечены вакцинами, которые предусмотрены Календарем прививок. В них входят вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи) — производства Бельгии и США.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

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