Трехсторонние переговоры с участием Украины, ЕС и России по заключению нового соглашения о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины необходимо провести как можно быстрее.

Об этом сообщил представитель Евросоюза на переговорах, вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович во время брифинга в Киеве 20 мая, передает "Интерфакс-Украина".

На текущий момент российский газ в Европу поставляется через газотранспортную систему Украины в рамках контракта, который истекает 31 декабря 2019 года. В "Нафтогазе" уже сообщили, что Россия отказывается вести переговоры о транзите в мае. Ранее сообщалось, что Евросоюз ожидает возобновления переговоров о транзите газа сразу после выборов президента.

Новый контракт на транзит Украина и Россия до сих пор не заключили. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по $3 млрд.

Ранее в "Нафтогазе" заявили, что Россия отказалась от проведения трехсторонних газовых переговоров в мае.

Как сообщала "Страна", команда Зе неожиданно обозначила свои интересы на газовом рынке. У Зеленского также отметили, что рассчитывают на "сотрудничество с правительством и внедрение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами".

Отметим, что по словам Коболева, встречи по новому соглашению с Россией о транзите газа возможны после личной встречи президентов.