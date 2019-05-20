Народные депутаты народные депутаты от Всеукраинского объединения "Свобода" обратились с заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Андрею Парубию с требованием срочно созвать внеочередное заседание парламента, чтобы принять новое избирательное законодательство. Об этом сообщил народный депутат от партии "Свобода" Андрей Ильенко на своей странице в Facebook.

"Провести новые выборы по новому закону - реально. Для этого нужно только желание и чувство ответственности перед украинским народом. Это важно!", - сообщил нардеп Андрей Ильенко и прикрепил фото депутатского обращения к посту.

"Президент Зеленский анонсировал роспуск парламента, на котором в связи с отсутствием коалиции более трех лет настаивала "Свобода". Но выборы по старым коррупционными правилам - не принесут новое качество парламентаризма.

Поэтому народные депутаты от Всеукраинского объединения "Свобода" обращаются к Президенту Украины Владимира Зеленского и Председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий с требованием срочно созвать внеочередное заседание парламента, чтобы принять новое избирательное законодательство. Провести новые выборы по новому закону - реально. Для этого нужно только желание и чувство ответственности перед украинским народом. Это важно!" - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/andriy.illenko

Как сообщала "Страна", 20 мая во время вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский объявил досрочные выборы в Раду. Ранее юристы уже заявили, что Зеленский все равно может распустить парламент. Более того - это мнение поддержал глава Окружного админсуда Киева, который полномочен решать такие вопросы. "Страна" следит за тем, как политические силы реагируют на роспуск Рады.

Напомним, депутаты-мажоритарщики собирали экстренное совещание по избирательной реформе.