В ЕС ожидают, что роспуск Верховной Рады пройдет в соответствии с законом, а досрочные выборы будут свободными, справедливыми и заслуживающими доверия. Об этом в представительстве ЕС заявили в комментарии Европейской правде.

"Президент Зеленский во время своего выступления на инаугурации призвал к роспуску Рады. Для официального оформления этого решения необходимы дальнейшие шаги", - говорится в комментарии. В связи с этим в ЕС напомнили, что "свободные, справедливые и заслуживающие доверия выборы являются одним из краеугольных камней демократии, которая, в свою очередь, лежит в основе Соглашения об ассоциации Украина-ЕС". "Важно сохранить динамику реформ и обеспечить их устойчивость и в этом предвыборном году. Рассчитываем продолжить совместную работу с Украиной по реализации Соглашения об ассоциации", - заявили в ЕС. Как отметили в представительстве, ЕС надеется на сотрудничество с президентом Зеленским, правительством и Радой с этой целью.

Напомним, что 20 мая в Верховной Раде состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает парламент.

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