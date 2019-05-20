Партия ВО "Батькивщина" и ее лидер Юлия Тимошенко готовы к досрочным выборам в Верховную Раду. Об этом Тимошенко заявила в Facebook. Также она сказала, что демократические силы готовы к сотрудничеству с новым президентом.

"Я считаю, что этот парламент "наработал" на досрочные выборы. Мы - "Батькивщина" - готовы. Я верю, что изменения, которых все ждут, начинаются", - заявила Тимошенко в своем видеообращении.

Она сообщила, что нельзя идти на досрочные выборы по старой системе. Также она сказала, что еще этот парламент должен принять ряд решений - сменить всех силовиков, принять закон о незаконном обогащении и снизить тарифы.

"Верю, что между демократическими силами и новым президентом может быть достигнуто понимание и мы полностью готовы к сотрудничеству". - сказала лидер "Батькивщины".

Фото: facebook.com

Тимошенко ранее неоднократно заявляла о необходимости обновить власть в Украине. В частности, политик поддержала ультиматум Зеленского о проведении инаугурации до истечения сроков, когда он может распустить парламент. Кроме того, она призывала правительство подать в отставку, чтобы новый глава государства смог приступить к реформам.

"Страна" сообщала, что новый президент Зеленский 20 мая объявил досрочные выборы в Раду. Консультации с главами парламентских фракций по этому вопросу назначены на 10:00 21 мая.

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